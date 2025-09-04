Milano, l’inquilino da incubo di via Monviso: “Vi uccido tutti”

Milano – Per più di un anno ha tenuto in scacco gli inquilini di due stabili di via Monviso. Sin da quando si è trasferito in uno dei palazzi in zona Cenisio, nel gennaio del 2024, ha iniziato a molestare verbalmente gli altri condomini, minacciandoli di morte con cadenza quasi quotidiana ma senza arrivare ad aggressioni fisiche.

In manette

Mai denunciato prima dai suoi vicini, il cinquantaquattrenne italiano è stato arrestato nella serata di mercoledì 3 settembre per atti persecutori, a valle dell'ennesimo episodio. L'uomo è stato ammanettato in flagrante dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno raccolto cinque denunce da parte di altrettanti inquilini.

Le minacce di morte

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco dopo le 20.30 il cinquantaquattrenne si è affacciato al balcone di casa e ha iniziato a urlare: "Vi uccido tutti". Così è scattata la chiamata al 112 e l'intervento degli investigatori dell'Upg, che ha portato all'arresto per stalking: l'uomo non ha opposto resistenza.

L'arma ritirata

Prima di mercoledì, c'erano stati altri interventi delle forze dell'ordine, ma nessuno aveva mai denunciato il condomino molesto. Tuttavia, in un'occasione la polizia gli aveva ritirato a scopo cautelativo una pistola e un fucile legalmente detenuti per uso sportivo, dopo l'ennesimo caso di minacce di morte generalizzate. Un'altra volta, gli agenti lo avevano denunciato per la detenzione di polvere di sparo.

Il profilo

Il cinquantaquattrenne si è trasferito in via Monviso a inizio 2024, prendendo una casa in affitto. Da allora ha cominciato a perseguitare i vicini senza soluzione di continuità. Disoccupato, l'uomo non ha problemi psichiatrici conclamati, anche se nel recente passato è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.