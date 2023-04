Paura sulla Ss36, auto fa inversione e prosegue contromano: caccia al guidatore

Ennesimo contromano al trivio di Fuentes dove mercoledì scorso un’auto ha imboccato la superstrada in direzione Lecco, ma si è reso conto di aver sbagliato strada e anziché proseguire per qualche chilometro e tornare indietro alla prima uscita ha preferito fare inversione e procedere contromano. Una manovra da brividi, oltre che da ritiro della patente, filmata da un automobilista che seguiva attraverso la telecamera di sicurezza posizionata a bordo della propria utilitaria.

Mantenendo i nervi saldi l’uomo ha intuito subito quel che stava accadendo ed è riuscito a fermare in tempo la propria auto, mentre l’altro automobilista procedeva verso di lui e come nulla fosse proseguiva contromano in direzione di Piantedo. Per fortuna in quel momento c’era poco traffico e nessuno l’ha tamponato, ma il rischio è stato grande.

Adesso le immagini saranno acquisite dalla Polizia stradale che procederà con una maxi-multa e il probabile ritiro della patente, ma rimane il problema della sicurezza della Ss36, della 38 e del Trivio di Fuentes dove in passato ci sono stati incidenti, anche gravissimi, proprio a causa di automobilisti che hanno fatto inversione guidando contromano.