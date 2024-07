Sondrio, morto all’improvviso un escursionista milanese di 71 anni: stava raggiungendo un rifugio in val Masino

Sondrio, 14 luglio 2024 – Si è accasciato a terra e non c’è stato più nulla da fare: è stato un malore a colpire un escursionista di 71 anni, residente in provincia di Milano, sulla strada per il rifugio alpino nella valle di Predarossa (Val Masino).

L’uomo è morto all’improvviso mentre era impegnato con alcuni amici a raggiungere il rifugio alpino: erano le 9.30 di questa mattina quando tutto ad un tratto il 71enne si è accasciato a terra e non si è più ripreso. A ucciderlo, secondo i primi rilievi del medico intervenuto con l'elisoccorso di Areu, è stato un infarto. Insieme all’elisoccorso sono intervenuti anche i volontari del Cnsas Stazione di Val Masino.

Poi il cadavere è stato trasportato a valle, per essere posto nell'obitorio dell'ex ospedale di Morbegno a disposizione della Procura della Repubblica.