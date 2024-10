Sondrio, i clienti salvano la piccola libreria: grazie alle tessere prepagate "Il Faro” non chiuderà i battenti

Sondrio, 24 ottobre 2024 – Una storia a lieto fine: la libreria il Faro non chiuderà i battenti ma continuerà ad essere un punto di riferimento per tutti i sondriesi. A fine agosto Viviana e Manuel, i due proprietari della libreria che con tanta dedizione e amore portano avanti da anni, avevano lanciato l’allarme con una lettera ad amici e conoscenti che, ben presto, ha fatto il giro della città. Una missiva nella quale i due, parlando a cuore aperto, hanno informato i clienti delle grandi difficoltà economiche dell’attività. Viviana e Manuel hanno chiesto un aiuto concreto per non chiudere un negozio che amano e che, con gli anni, è diventato un «porto sicuro per gente piena di coraggio, speranza e che ama sognare”.

L’appello è stato raccolto

In concreto i librai hanno chiesto di acquistare delle tessere prepagate da 100 euro per poter superare la situazione critica e proiettarsi nel futuro. L’appello ha fatto centro. “La chiusura della libreria è scongiurata – dice una felice Viviana Bittolo Bon – e questo grazie ai sondriesi che ringrazio con tutto il cuore. Sono stati straordinari, ci hanno fatto immediatamente capire che Il Faro è veramente più di una libreria. Con gli anni è diventato un punto di incontro tra amici, la libreria infatti per me non è solo “mia” ma è “nostra” e questo concetto l’ho sempre detto ai sondriesi. In tanti hanno acquistato le tessere, ma devo dire che altri mi hanno aiutata anche in altri modi, sono stati straordinari. E non finirò mai di ringraziarli, perché non era affatto scontato che l’appello facesse centro».

“Ora ci adegueremo ai tempi”

E invece i sondriesi hanno dato credito a Viviana e Manuel e la libreria Faro continuerà ad essere aperta. Ora si pensa al futuro. “Sì, per fortuna, grazie a questi aiuti e al supporto di tutti, compresi voi della stampa che avete contribuito a diffondere la notizia delle nostre difficoltà e la nostra proposta di aiuto, abbiamo superato il periodo nero… e possiamo proiettarci nel futuro con rinnovato entusiasmo. Sappiamo che dobbiamo rivedere un po’ il nostro modo di operare, la nostra concezione, dobbiamo essere più moderni, adeguarci un po’ ai tempi. L’essenza della libreria il Faro rimarrà sempre la stessa ma siamo pronti ad apportare piccoli cambiamenti per far sì che l’attività proceda senza intoppi”.