I soci del Cai Valfurva in Sardegna alla scoperta delle vecchie miniere

Il Cai Valfurva non si ferma mai. Se c’è un sodalizio attivo in provincia di Sondrio questo è il Cai Valfurva del presidente Luciano Bertolina che, nel corso della stagione estiva ma non solo, organizza un numero impressionante di viaggi, gite ed escursioni in Valtellina e Valchiavenna ma anche in tutta Italia e nel mondo.

L’ultima gita, quella di fine estate, è stata in Sardegna. "Come ogni anno a settembre la nostra sezione Cai organizza, in collaborazione con Le Isole d’Italia T.O., una settimana di trekking su isole o coste del Mediterraneo – dice il presidente Luciano Bertolina -. Quest’anno, per la gita di chiusura della stagione estiva, siamo andati nel sud ovest della Sardegna, sulla Costa delle miniere. Partiti da Valfurva con il bus, il gruppo si è "imbarcato" all’aeroporto di Orio al Serio ed è volato su Cagliari. E poi ha organizzato la base a Carbonia. Dopo l’incontro con la nostra guida Pierpaolo, iniziamo il trekking da Portoscuso a Porto Paglia, seguono Domusnova, Nebida e Masua fino alla giornata soft con visita a Sant’Antioco. Seguono le giornate con Masua, Cala Domestica e per finire da Capo Pecora al promontorio di Scivu. E poi grandi camminate, ogni giorno, con la guida che ci ha mostrato la vita delle miniere. La gita è terminata con la visita alla bellissima città di Cagliari. È stato un super trek, in una terra ancora selvaggia e ricca di cultura, natura". Ma come già accennato in precedenza sono state tante, tantissime, le iniziative del Cai Valfurva di Luciano Bertolina. "È un piacere organizzare escursioni e viaggi, i soci le richiedono e io cerco di non deluderli. È un bel gruppo, aperto, con tanti amanti della montagna e del trekking provenienti, oltre che dalla Valfurva, anche da altre località della Valtellina. Quest’anno abbiamo incominciato con lo ski alp in Turchia e poi abbiamo proseguito con il nostro raduno all’Ortles Cevedale, i 5 bellissimi giorni in Umbria. Poi in estate abbiamo fatto "su e giù" dalle nostre bellissime montagne. Inoltre abbiamo organizzato alcune serate per le celebrazioni del 70° della scalata del K2 e poi abbiamo accolto Federico Secchi che è salito quest’anno sulla vetta asiatica. E poi stiamo pulendo alcuni sentieri e stiamo sistemando la zona tra la Valle dell’Alpe e la Valle Gavia. Non ci facciamo mancare proprio nulla…". Fulvio D’Eri