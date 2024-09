Sondrio, anziani fragili: in aiuto arrivano i medici di base. Il progetto di welfare in partnership con la cooperativa Valcura, che conta 68 associati e 22mila utenti

Sondrio, 25 settembre 2024 – Si arricchisce di una partnership importante il progetto di welfare innovativo per la cura a domicilio degli anziani fragili “A casa tutto bene“, attivo nei mandamenti di Sondrio e Morbegno: è quella con Valcura, cooperativa dei medici di base in Valtellina, con 68 associati e 22mila utenti seguiti. Presieduta da Gian Piero Frassi, la cooperativa, che nei territori di Sondrio e Morbegno conta 37 associati, consente alle famiglie che vi si rivolgono di entrare in contatto con il progetto che, attraverso un approccio meno intenso rispetto alla presenza di una badante fissa o al ricovero in una struttura (per le quali per altro esistono liste d’attesa proibitive) si rivolge alle situazioni in cui gli anziani iniziano a perdere qualche grado di autosufficienza. Spesso bastano i postumi di una caduta o di un intervento e vivere in casa da soli o con il coniuge, magari a propria volta non in forma, apre all’improvviso un problema di gestione dei propri cari che necessita soluzioni efficaci e in tempi brevi.

"A casa tutto bene”

“Di solito capita all’improvviso – conferma il dottor Frassi –. Come Valcura abbiamo creduto da subito alla bontà di questo approccio più dolce, alla possibilità di mantenere le persone anziane al proprio domicilio, che può evitare l’aggravamento delle loro condizioni”. Medici di base, dunque, come promotori delle opportunità offerte da “A casa tutto bene“: dall’assistenza personale dell’operatore domiciliare alla presenza preziosa del care-manager, figura che aiuta a orientare nella scelta delle risposte più appropriate alla situazione, che passano anche mediante discreti, ma efficaci dispositivi tecnologici.

“Avere una rete in cui ciascuno fa la propria parte è fondamentale sempre, a maggior ragione in casi che riguardano la fragilità dei nostri anziani – continua Frassi –. Anche per i medici è un valore aggiunto sapere di poter indirizzare i propri pazienti e le loro famiglie verso un servizio di questo genere”. Per attivare “A casa tutto bene” è sufficiente contattare gli operatori allo 0342/030808 oppure su info@acasatuttobene.it, fissare un appuntamento e, insieme, costruire il progetto: una risposta tagliata sui bisogni specifici, in tempi rapidi.