Nuovi primari in attesa dei medici. Cambio ai vertici di Asst Valtellina

Nuovi dirigenti entreranno nell’organico delle strutture complesse dell’Asst Valtellina e Alto Lario. Grazie ai concorsi pubblici, cinque nuovi dirigenti entreranno in servizio nelle strutture complesse di Nefrologia e dialisi, Chirurgia vascolare, Oculistica, Neuropsichiatria infantile e direzione delle professioni sanitarie e sociosanitarie. Cinque strutture complesse dell’Asst Valtellina e Alto Lario, attualmente prive di titolari e rette da direttori facenti funzioni, potranno presto contare su nuovi primari incaricati e usciti vincitori dalle procedure concorsuali bandite nei mesi scorsi. Si tratta di ruoli strategici, rimasti scoperti a seguito di pensionamenti o dimissioni, alla guida di strutture complesse di grande rilevanza nell’organizzazione del sistema sanitario provinciale. A esaminare i candidati, secondo quanto previsto dalla normativa, è una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda che bandisce il concorso, nel caso dell’Asst Valtellina e Alto Lario la dottoressa Anna Maria Maestroni, e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di struttura complessa in regioni diverse da quella in cui ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. Lo scorso 6 settembre, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa Nefrologia e Dialisi, la Commissione appositamente costituita ha valutato e ritenuto vincitrice la dottoressa Sara Maria Viganò, lecchese, dal 2009 all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Subentra nell’incarico alla dottoressa Carla Colturi, che ha lasciato l’azienda per pensionamento la scorsa primavera. Nei giorni scorsi si sono svolti i colloqui per l’incarico di direttore della Chirurgia vascolare e tra due settimane toccherà all’Oculistica, alla Neuropsichiatria e alla Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie. "Con questi concorsi e con le successive nomine intendiamo rafforzare l’organizzazione aziendale conferendo incarichi quinquennali ai direttori - sottolinea il direttore generale Monica Fumagalli -. Seguiranno altri rilevanti concorsi nei prossimi mesi".