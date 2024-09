Chirurgia vascolare, il nuovo primario è Stefano Aldo Ferrari: cercheremo di potenziare l’attività in tutti i presidi ospedalieri

Sondrio, 21 settembre 2024 – Stefano Aldo Ferrari è il nuovo direttore del reparto di Chirurgia vascolare. Un altro tassello si è inserito nel mosaico, incompleto, del sistema sanitario valtellinese, a dimostrazione della volontà dei vertici di Asst Valtellina e Alto Lario di andare a completare l’organico della struttura. Ferrari, lecchese, è risultato il vincitore del concorso, bandito in primavera, per l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Chirurgia vascolare. Dirigente medico all’ospedale Morelli dall’autunno del 2023, assumerà il ruolo di direttore dal 16 ottobre.

Laureato e specializzato all’Università degli Studi di Milano, per oltre vent’anni all’ospedale Manzoni di Lecco, in precedenza ha operato alla cattedra di Chirurgia vascolare dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, maturando esperienza nel trattamento chirurgico ed endovascolare delle principali patologie del sistema cardiovascolare.

“Ho avuto modo di conoscere la struttura in questi undici mesi e sono felice di poter continuare a operare con medici validi e motivati, sia a Sondalo che a Sondrio – commenta Ferrari –. È stato un anno molto produttivo e sono certo che, con i chirurghi vascolari e i colleghi di Nefrologia, Neurologia, Cardiologia e Radiologia, interni e esterni, potremo sviluppare l’attività per rispondere in maniera efficace e puntuale al bisogno di cura dei cittadini. Cercheremo di potenziare l’attività vascolare su tutti i presidi ospedalieri, in particolare quella ambulatoriale, per avvicinarci ai pazienti, anche contando sull’arrivo di nuovi collaboratori”.

La Struttura complessa di chirurgia vascolare, al piano terra del quarto padiglione dell’ospedale Morelli, ha valenza aziendale e si occupa di prevenzione, studio e cura delle patologie vascolari dei distretti arterioso, venoso e linfatico sia tramite tecniche chirurgiche tradizionali che mininvasive vascolari, potendo contare su apparecchiature ad alta tecnologia. Svolge un ruolo di primaria importanza nell’Asst Valtellina e Alto Lario trattando patologie vascolari in emergenza urgenza tempo dipendenti, quali aneurismi, ischemie acute periferiche e cerebrali, lesioni vascolari da trauma. Svolge attività ambulatoriale ed effettua diverse tipologie di interventi.