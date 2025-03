Solidarietà. Nuovi dispositivi agli ospedali

Altre tre "missioni compite" da “Insieme per vincere“ che grazie alla generosità dei valtellinesi è riuscita ad effettuare una serie di donazioni agli ospedali di Sondrio e di Sondalo per un valore superiore ai 40mila euro. Nello specifico, gli arredi acquistati per il reparto delle Cure palliative dell’ospedale Morelli comprendono poltrone letto, poltroncine imbottite, tavoli e carrelli di servizio volti a migliorare sia il comfort dei pazienti e dei loro familiari, che ad agevolare il lavoro degli operatori sociosanitari. L’Oncologia di Sondrio può invece contare su tre nuove poltrone attrezzate per le terapie farmacologiche, mentre il dispositivo medico acquistato per l’Unità spinale di Sondalo consente di programmare esercizi di attività motoria e posturale calibrati sulle esigenze del paziente, assicurandone il costante monitoraggio attraverso una telecamera 3D. Ora si punta all’acquisto di un ecografo portatile per le Cure palliative del Morelli. Appuntamento sabato 29 marzo, al Polifunzionale di Valdidentro, con note solidali.