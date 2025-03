Si schianta un aereo monomotore. Decedute le tre persone a bordo

Tragedia in Canton Grigioni, dove lunedì sera un aereo a motore con tre persone a bordo si è schiantato a La Punt Chamues-ch, purtroppo non ci sono sopravvissuti. Il monomotore a elica Extra EA-400 è decollato dall’aeroporto di Samedan alle 17:20, diretto a Roskilde, Danimarca. Due minuti dopo, l’aereo si è schiantato in una zona popolata al confine settentrionale del villaggio di La Punt Chamues-ch, bruciando completamente. L’aereo era arrivato dalla Danimarca giovedì scorso e lunedì pomeriggio era ripartito in volo di ritorno. L’identificazione formale delle vittime è ancora in sospeso. Sul posto erano in servizio i vigili del fuoco di Plaiv, il servizio di soccorso dell’Alta Engadina, la Rega, l’Ufficio per la natura e l’ambiente e la polizia cantonale dei Grigioni. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) ha imposto la chiusura dello spazio aereo. L’Ufficio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (Sust) è responsabile dell’inchiesta sulle cause dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un guasto del velivolo oppure da un errore del pilota.

Gli inquirenti, incrociando i dati dei tracciati dei radar presenti in zona e quelli della strumentazione gps del velivolo stanno cercando di ricostruire cos’è accaduto nei minuti che hanno preceduto lo schianto, anche per escludere eventuali elementi che potrebbero aver interferito con il volo come il maltempo o la presenza di volatili.

Roberto Canali