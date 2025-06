Ritrovato paziente in fuga dall’ospedale

Momenti di apprensione l’altro pomeriggio a Magenta, dove un giovane paziente si era improvvisamente allontanato dall’ospedale Fornaroli, facendo temere per la sua incolumità. Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo le forze dell’ordine e il personale sanitario, preoccupati per le possibili conseguenze di un allontanamento non autorizzato. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16, quando i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione riguardante una persona in evidente stato di agitazione presso la stazione ferroviaria di Magenta. Una pattuglia si è precipitata sul posto nel giro di pochi minuti, riscontrando che si trattava proprio del ventottenne di cui si erano perse le tracce poco prima dall’ospedale cittadino. Il giovane è stato ritrovato scalzo, confuso e in condizioni tali da richiedere un intervento sanitario immediato.

La donna carabiniere lo ha tranquillizzato parlando con lui in inglese, trattandosi di uno straniero. Dopo una prima valutazione sul posto, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale medico. Sul luogo è arrivato un equipaggio della Inter Sos Padana Emergenza, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli per ulteriori accertamenti e cure. Giunta sul posto, a supporto, anche la Polizia locale. Grazie al pronto intervento delle autorità e dei sanitari, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze. Resta però alta l’attenzione su casi simili, che evidenziano l’importanza della collaborazione tra istituzioni e servizi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

Graziano Masperi