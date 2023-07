Settimana di follia: prima semina il panico al Pronto Soccorso, poi picchia mamma e nonna

Tirano (Sondrio), 29 luglio 2023 - Una settimana fa era stato arrestato per aver seminato il panico in un supermarket e poi al Pronto Soccorso dove aveva minacciato il personale sanitario con un coltello, adesso un trentenne residente nel Comune al confine con la Val Poschiavo è finito nuovamente nei guai per aver aggredito la mamma e la nonna.

Il cittadino straniero giovedì all’alba si è scagliato contro la madre, sessantenne, e la nonna di 84 anni provocando loro delle lievi lesioni. Sono state proprio le due donne a chiedere l’intervento del 112.

Sul posto sono giunti rapidamente i carabinieri del Nucleo operativo di Tirano. L’uomo, che per l’aggressione al Pronto soccorso se l’era cavata con un provvedimento di divieto di dimora a Sondrio, questa volta è stato arrestato e portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.