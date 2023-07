Sondrio, devasta il pronto soccorso e minaccia i medici: 31enne arrestato

Sondrio, 19 luglio 2023 - Si è presentato intorno all'una della scorsa notte al pronto soccorso di Sondrio e ha iniziato a devastarlo minacciando con il coltello il personale sanitario presente, ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri che lo hanno portato nelle camere di sicurezza in attesa della convalida.

È finita così la giornata di follia di un 31 enne di origine straniera che ha tenuto impegnati carabinieri e polizia fin dal mattino. Tre gli episodi che hanno visto protagonista l’uomo.mIl primo, al mattino, all'ipermercato di via Vanoni, dove il 31enne ha scaraventato gli scaffali a terra, urlando e minacciando gli altri clienti. Per questo sono stati chiamati i carabinieri che lo hanno portato al pronto soccorso, da cui è stato dimesso dopo qualche ora in osservazione, dato che i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero.

Tornato a casa, l’uomo ha di nuovo dato in escandescenza, questa volta ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra, urlando e compiendo “gesti sconsiderati” che hanno spaventato i vicini. Quindi è stato nuovamente portato al pronto soccorso, questa volta dalla polizia. Infine il terzo e ultimo episodio, in nottata, con la devastazione del pronto soccorso e l’arresto.