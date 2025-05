Dalla Fondazione Pro Valtellina sostegno alla Croce Rossa

La Fondazione Pro Valtellina dona quattro carrozzine alla Croce Rossa di Morbegno. Attenzione al territorio, vicinanza a chi vive condizioni di fragilità: attraverso il sostegno alle associazioni di volontariato, Fondazione Pro Valtellina, nella sua missione, interviene in aiuto delle persone per migliorare la qualità delle loro vite. Il contributo alla Croce Rossa di Morbegno è servito ad acquistare quattro carrozzine che consentono il trasporto di malati e disabili.

"Siamo orgogliosi di poter sostenere la Croce Rossa di Morbegno nella sua attività – afferma il vicepresidente della fondazione Pro Valtellina Costantino Tornadù –: l’aiuto garantito da un gruppo così numeroso e affiatato, attivo sul territorio, è fondamentale per le persone in difficoltà che hanno la necessità di spostarsi. Come fondazione Pro Valtellina siamo sensibili a questi bisogni e cercheremo di intervenire per migliorare queste situazioni".

Il presidente della Croce Rossa di Morbegno Enrico Muttoni, accompagnato dal dirigente Mattia Lanfranconi, ha ringraziato la fondazione Pro Valtellina per il sostegno che sempre garantisce, spiegando che le carrozzine, tre di dimensioni normali e una extra-large, verranno utilizzate per svolgere al meglio di servizi di trasporto in ambito sociale. "Dietro ogni carrozzina che consegniamo, c’è la storia di una persona che potrà affrontare la sua quotidianità con maggiore autonomia e dignità, c’è un volontario che potrà compiere il proprio servizio con strumenti più adeguati – è il commento del consigliere di Fondazione Pro Valtellina Christian Cabello –. Le istituzioni del terzo settore e delle realtà di volontariato, come la Croce Rossa, rappresentano una risposta concreta e quotidiana al bisogno di dignità, ascolto e sostegno".

