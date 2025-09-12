Scoprire Giotto e San Francesco attraverso i dipinti murali

Scoprire Giotto e San Francesco attraverso i murali. Il ricco programma di eventi estivi a Palazzo Vertemate Franchi di Piuro prosegue all’insegna dell’arte con l’esibizione dell’attore Paolo Pollio che, nella serata di venerdì 19 settembre, racconterà due personalità di spicco della storia italiana, Giotto e San Francesco, attraverso i dipinti murali. Descrizioni e significati nascosti di opere di grande fascino, fra spiritualità e arte, in una proposta inusuale ma molto coinvolgente.

Paolo Pollio, attore di prosa, regista teatrale, insegnante e operatore culturale, dal 2010 cura progetti di laboratorio teatrale e di scrittura creativa, insegna il metodo Feldenkrais e ad andare sui trampoli a bambini e adulti. Ha lavorato con attori del calibro di Isa Danieli, Enzo Cannavale, Stefano Masciarelli, Giovanni Esposito, Kim Rossi Stuart e Vinicio Marchioni, con registi e scrittori quali Walter Manfrè, Giuseppe Manfridi, Sidney Sibilla e Armando Pugliese.

L’evento si terrà nella sala di Mercurio e Giove con inizio alle ore 20.30. Informazioni e prenotazione obbligatoria presso il Consorzio Turistico Valchiavenna: 0343 37485. Info: infopoint.chiavenna@valchiavenna.it.