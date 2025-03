SconfiNati. Per un turismo che unisce

Il "calcio d’inizio" è stato dato lunedì oltreconfine, a Brusio, ma il progetto SconfiNati nasce proprio per attivare azioni di rafforzamento e promozione turistica sostenibile sia del patrimonio culturale della Media Valtellina che della Valposchiavo. Obiettivo: superare i confini nazionali e creare un’offerta turistica integrata, basata sulla consapevolezza delle radici comuni e sulla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia Svizzera 2021 – 2027, SconfiNati vede il Comune di Tirano nel ruolo di capofila italiano e Regione Bernina nel ruolo di capofila elvetico, con un’ampia partnership tra enti italiani e svizzeri quali il Comune di Ponte in Valtellina, il Consorzio Turistico della Media Valtellina, la Fondazione San Romerio, i Musei della Valposchiavo, Valposchiavo Turismo e il Museo Casa Besta. "Si tratta un’iniziativa ambiziosa volta a rafforzare i legami storici, sociali e culturali tra i territori della Valtellina e della Valposchiavo attraverso la promozione di un turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio condiviso. Il Comune di Tirano – ha dichiarato il sindaco Stefania Stoppani - è pronto ad impegnarsi al massimo per il raggiungimento degli obiettivi di questo importante progetto". SconfiNati si propone di armonizzare storia, cultura e arte del passato e il presente in tutti i suoi aspetti (persone, economia, ambiente) per creare un futuro più prospero e sostenibile. (Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili al seguente link: https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/DettaglioRedazionale/progetti/progetti-finanziati/sconfinati). S.B.