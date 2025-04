“Ponte in fiore“. Edizione 48: si alza il sipario

Tradizionale battesimo con l’arte per l’edizione numero 48 della "Ponte in Fiore" che ha ufficialmente preso il via ieri pomeriggio al Teatro Piazzi con l’apertura della mostra della pittrice Antonella Catini. Domani sera si entrerà subito nel vivo del ricco programma di eventi che si protrarranno fino a domenica 25 maggio, con l’attesissimo concerto del Lunedì dell’Angelo. Ad esibirsi dalle 21 al Teatro Vittoria il duo d’eccezione formato da Gabriele Mirabassi al clarinetto e Stefano Zanchini alla fisarmonica con il loro spettacolo "Il Gatto e la volpe". Il titolo del concerto, organizzato in collaborazione con AmbriaJazz, è tratto dal primo lavoro discografico del duo clarinetto-fisarmonica. Il disco, otto brani composti per la maggior parte dagli stessi interpreti, rappresenta l’incontro ideale tra due grandi virtuosi del proprio strumento, nonché protagonisti della scena musicale internazionale. Nel duo la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità del jazz moderno e ciò perché la trasversalità musicale che contraddistingue entrambi permette loro di esprimersi con facilità da sempre, pressoché in qualsiasi tipo di musica. Questa prima settimana della rassegna proseguirà dunque martedì 22 alle 21 all’auditorium comunale con l’incontro a cura di Aido dal titolo "Io e il professor non Hodgkin", con la testimonianza di una persona trapiantata di midollo, mentre per venerdì 25 aprile (1° maggio in caso di maltempo) è in programma il ritorno di "Sapori e motori", passeggiata tra giardini e corti del borgo in collaborazione con Veteran car. Il 26 gli Incontri corali.