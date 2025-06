Un commissario olimpico in questura a Lecco: è Andrea Micheletti, in finale a Rio 2016

Lecco, 20 giugno 2025 – Un atleta olimpico campione di canoa in questura a Lecco. È il commissario Andrea Micheletti, 34 anni il mese prossimo, originario di Gallarate, Varese, che ha partecipato alle Olimpiadi del 2016 a Rio del Janeiro. È arrivato fino alla finale nel duo di coppia pesi leggeri, piazzandosi all'ottavo posto. Nei giorni scorsi, dopo aver superato il 113° corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato è stato assegnato appunto in questura a Lecco. Con lui anche il collega Marco Cultrona, 30 anni di Catania.

Il commissario Andrea Micheletti

Il commissario Andrea Micheletti indossa la divisa dal 2014, quando si è arruolato come atleta delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia. Dal 2010 al 2019 ha partecipato a competizioni nazionali ed internazionali nella categoria Under 23 e, poi, in quella assoluta dei pesi leggeri. Ha vinto un oro agli Europei di Glasgow nel 2018 nel 4 di coppia e un argento ai Mondiali del 2018 in Bulgaria. Nel 2016 invece, appunto l'ottavo posto alle Olimpiadi di Rio. Nel 2021 ha frequentato il 13esimo corso di aggiornamento professionale per appartenenti ai gruppi sportivi della Polizia di Stato restituiti ai servizi di istituto, alla Scuola allievi agenti di Caserta, prestando poi servizio come agente scelto dal 19 luglio 2021 al 9 giugno 2024 alla II Zona Polizia di Frontiera, scalo aeroportuale di Malpensa. Nel 2019 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso all’Università dell’Insubria di Varese. Dal 10 giugno 2024 al 9 giugno 2025 ha frequentato il 113° Corso di formazione per Commissari, dove ha ottenuto anche il master di II livello in Organizzazione e Politiche di pubblica sicurezza alla Luiss.

Il commissario Marco Cultrona

Il commissario Marco Cultrona invece nel 2020 ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza all'Università di Catania. Dopo la laurea, ha iniziato in tirocinio formativo alla Procura della Repubblica di Catania. Contemporaneamente ha svolto un semestre di pratica forense in uno studio legale civilistico. Dal 2022 al 2024 ha prestato servizio come funzionario amministrativo in questura di Monza e della Brianza. Dal 10 giugno 2024 al 9 giugno 2025 ha frequentato il 113° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, ottenendo pure lui il master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la Luiss. Ad accogliere i due nuovi commissari, il questore della provincia di Lecco Stefania Marrazzo, che ha rivolto loro “i migliori auguri di buon lavoro e un benvenuto”.