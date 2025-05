Giro d’Italia, la Valtellina veste rosa. Dopo le salite c’è anche Morbegno

Valtellina grande protagonista del Giro D’Italia. Come ormai da molti anni, grazie a un lavoro certosino, la provincia di Sondrio è un territorio centrale nello sviluppo della corsa rosa che prenderà il via domani da Durazzo (Albania) e terminerà domenica 1° giugno a Roma. Questo risultato è il frutto di un lavoro partito tanti anni fa, sotto la regia di Gigi Negri, ancora oggi regista e trait d’union tra la Valtellina e gli organizzatori del Giro, e che sta dando grandi frutti anche in termini di sviluppo turistico.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario regionale alla presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, hanno presentato in Regione le tre tappe lombarde dell’edizione 108 del Giro d’Italia. Dopo la tappa con arrivo a Viadana (Mantova), quella del 27 maggio, i corridori affronteranno il 28 la difficile frazione di 155 km, da San Michele all’Adige a Bormio, con le salite del passo del Tonale e del Passo del Mortirolo ormai “Cima Pantani“.

"Per Bormio e per la provincia di Sondrio è un’ottima occasione, mi verrebbe da dire che “ci piace vincere facile" – ha detto Dario Da Zanche, consigliere comunale bormino in rappresentanza del sindaco – visto che abbiamo montagne meravigliose. La Lombardia rappresenta al meglio il Giro, con lo Stelvio, il Mortirolo, e il Parco nazionale dello Stelvio. Il ciclismo promuove al meglio le nostre località e le nostre montagne".

Giovedì 29 maggio, la 18ª tappa di 144 km vedrà interamente protagonista il territorio regionale con partenza da Morbegno e arrivo a Cesano Maderno (Monza) e passaggi a Colico, Dervio, Bellano (Lecco), Albiate, Lesmo e Seregno in Brianza. "Un ringraziamento a Regione e alla Provincia di Sondrio per aver proposto questa tappa – ha detto il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero –. La Provincia di Sondrio ha diverse eccellenze come il cibo, gli sport invernali e il cicloturismo con il sentiero Valtellina e le Ciclovie delle Valli. Siamo sede delle tappe storiche che hanno fatto la storia. Morbegno si sta preparando".