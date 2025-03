Paesaggi fragili sotto la lente degli studenti del Politecnico

Il dipartimento di Architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, in collaborazione con il Comune, la biblioteca civica e il Museo dei sanatori di Sondalo, ha allestito la rassegna "Progetti per l’alta Valtellina. Rigenerazione di paesaggi fragili", che si terrà nelle sale della biblioteca di Sondalo, dal 14 al 29 marzo. L’attività del laboratorio del Politecnico milanese si è concentra in questi anni sui territori dell’Alta Valle caratterizzati, da un lato, da condizioni articolate e problematiche di fragilità e complessità (spopolamento, degrado e abbandono dei sistemi produttivi agro-silvo-pastorali e insediativi, cambiamento climatico) e dall’altro connotati da rilevanti valori paesaggistici. Lo studio sul territorio di Sondalo ha consentito di esplorare le dinamiche spaziali di un territorio montano "di mezzo", storicamente dotato di funzioni rilevanti (sanatorio, ospedale), ma soltanto marginalmente lambito dai flussi fra Milano e l’Alta Valle. I progetti degli studenti hanno approfondito il "transetto urbano" tra il fondovalle e l’ex Villaggio sanatoriale, comprendendo il complesso parrocchiale incompiuto.