Otto ragazzi On the road insieme alla Polizia locale. Per essere cittadini attivi

Il progetto “On the road“ si chiude oggi a Sondalo. L’iniziativa, che aveva preso il via lunedì promossa dall’associazione “Ragazzi On the Road“ con il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Polizia locale, ha coinvolto otto ragazzi tra i 16 e i 20 anni in un’esperienza diretta accanto a forze dell’ordine e operatori del soccorso, offrendo loro un’opportunità unica di formazione e cittadinanza attiva. "Crediamo molto in esperienze come questa, che rafforzano il legame con le istituzioni e contribuiscono a formare cittadini consapevoli e attenti alla comunità. Vivendo fianco a fianco con chi opera per la sicurezza e la tutela dei cittadini, i ragazzi imparano responsabilità, spirito di collaborazione e valore della prevenzione", dichiara il sindaco Ilaria Peraldini. Già prima dell’incontro di avvio, i primi cinque ragazzi avevano avuto l’opportunità di affiancare i vigili in un turno operativo; mentre ai restanti tre giovani è toccata la notte di controlli, sempre al fianco della Polizia locale. Il progetto con 18 anni di storia è cresciuto fino a diventare un modello educativo a livello nazionale dopo essere stato proposto più volte a Livigno, Bormio e Chiavenna.

S.B.