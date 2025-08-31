Violenze

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Sondrio
CronacaOtto ragazzi On the road insieme alla Polizia locale. Per essere cittadini attivi
31 ago 2025
SARA BALDINI
Cronaca
Otto ragazzi On the road insieme alla Polizia locale. Per essere cittadini attivi

Il progetto “On the road“ si chiude oggi a Sondalo. L’iniziativa, che aveva preso il via lunedì promossa dall’associazione “Ragazzi On the Road“ con il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Polizia locale, ha coinvolto otto ragazzi tra i 16 e i 20 anni in un’esperienza diretta accanto a forze dell’ordine e operatori del soccorso, offrendo loro un’opportunità unica di formazione e cittadinanza attiva. "Crediamo molto in esperienze come questa, che rafforzano il legame con le istituzioni e contribuiscono a formare cittadini consapevoli e attenti alla comunità. Vivendo fianco a fianco con chi opera per la sicurezza e la tutela dei cittadini, i ragazzi imparano responsabilità, spirito di collaborazione e valore della prevenzione", dichiara il sindaco Ilaria Peraldini. Già prima dell’incontro di avvio, i primi cinque ragazzi avevano avuto l’opportunità di affiancare i vigili in un turno operativo; mentre ai restanti tre giovani è toccata la notte di controlli, sempre al fianco della Polizia locale. Il progetto con 18 anni di storia è cresciuto fino a diventare un modello educativo a livello nazionale dopo essere stato proposto più volte a Livigno, Bormio e Chiavenna.

S.B.

