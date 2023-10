Sondalo, un orso "a spasso" nel Parco dello Stelvio: la foto

Sondalo (Sondrio), 3 ottobre 2023 - Un incontro inconsueto e sorprendente quello capitato nei giorni scosti agli operatori del Parco regionale dello Stelvio e i carabinieri del corpo forestale Valdidentro, impegnati nelle operazioni di censimento del camoscio.

Nel corso delle operazioni si sono imbattuti in un ospite insolito: un orso a spasso nella zona di Sondalo, in alta quota, probabilmente proveniente da fuori regione. “Come è tipico in questo periodo, l’orso è probabilmente un esemplare in dispersione non stabile nella zona - spiegano da Ersaf -. Verso il periodo autunnale gli orsi aumentano i loro spostamenti incrementando quindi la probabilità di avvistamento. Questo avviene perché i plantigradi, in autunno, si spostano dalla zona di estivazione a quella di svernamento”.