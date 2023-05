Orso avvistato a Sovere e Cerete: è lo stesso esemplare. Da dove arriva e come si muove IL VIDEO

L’avvistamento è doppio, ma l’esemplare dovrebbe essere uno solo. Arriva la conferma riguardo la presenza di un orso bruno nei boschi sopra il lago di Iseo: una nota diffusa dalla Provincia di Bergamo nel pomeriggio ricostruisce la vicenda, di cui era già stata data notizia su Il Giorno.

Le immagini registrate

I due avvistamenti si sono verificati “a stretto giro” di posta: nella tarda notte di domenica 21 maggio a Solto Collina - località Cerete, e nella successiva notte del lunedì 22 a Sovere - località Sellere.

In entrambe le occasioni due fototrappole di cacciatori allestite in aperta campagna hanno immortalato in un video e in uno scatto fotografico il passaggio sul territorio di un esemplare di orso bruno.

L'orso ripreso dalle fototrappole

I sopralluoghi in zona

Dopo aver tempestivamente raccolto le segnalazioni e acquisito i video originali prodotti dalla fototrappole posizionate nel bosco per il monitoraggio della fauna selvatica, gli agenti della Polizia provinciale hanno effettuato i sopralluoghi nei luoghi degli avvistamenti, con l’obiettivo di verificare la fondatezza delle comunicazioni e di ricercare riscontri utili all'identificazione dell’animale (impronte e tracce) o del suo materiale biologico (escrementi o peli).

La vicinanza tra le due località in cui il plantigrado è stato “fotografato” alimenta la convinzione che si tratti, con ogni probabilità, dello stesso esemplare in fase di esplorazione del territorio: è probabile, a questo punto, che l’orso in questione abbia sconfinato nella Bergamasca dalla Valle Camonica, dove sarebbe approdato dal Trentino.

Del resto non è raro avvistare esemplari maschi adulti di orsi in arrivo dal Trentino nella Bergamasca e nel Bresciano, oltre che Valtellina, Alto Adige, Veneto, ma anche Svizzera e Austria.

Informazioni per gli escursionisti

Qualunque segnalazione riguardo la presenza di orsi bruni, oltre che di lupi, può essere effettuata al numero verde della Polizia provinciale 800350035, attivo 24 ore ogni giorno.

La principale raccomandazione agli escursionisti è il rispetto dell'ambiente naturale che, prima che opportunità di svago per l'uomo, è "la casa" degli animali selvatici. È opportuno, quindi, tenere i cani al guinzaglio, passare per quanto più possibile sui sentieri battuti, non abbandonare rifiuti e cibo nel bosco.