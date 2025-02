Operatori Rsa: prima il corso poi il posto fisso

Un’opportunità per tanti giovani, ma anche per tante persone che hanno deciso di cambiare professione e intraprendere un lavoro nel settore dei servizi il nuovo corso di formazione Asa, per formare gli ausiliari socio assistenziali che poi potranno trovare lavoro nelle case di riposo della provincia di Sondrio.

Il progetto, promosso dai mandamenti di Tirano e Bormio, è stato organizzato con il contributo dell’Azienda promozione e formazione Valtellina e dei gestori di strutture e servizi sociosanitari e assistenziali dell’alta Valtellina. Il corso, giunto alla sua terza edizione, si articola su una durata di 800 ore e avrà inizio la prossima primavera, ma le iscrizioni sono già aperte e si concluderanno entro il prossimo 10 marzo. Ai candidati sarà richiesto un contributo minimo alla presentazione della domanda, ma la quota verrà loro rimborsata alla conclusione del loro percorso formativo.

Le lezioni prevedono un corso teorico della durata di 450 ore, che si svolgerà a Tirano, al termine del quale seguirà un tirocinio di 350 ore nelle case di riposo che sostengono l’iniziativa: le Fondazioni Bongioni Lambertenghi Onlus, Città di Tirano Onlus, Francesco Siccardi Onlus, S. Orsola Onlus, Villa del Sorriso Onlus, Visconti Venosta Onlus, Vita e Salute Onlus e le Cooperative Sociali Forme, Grandangolo e San Michele.

Al termine del percorso formativo e con il conseguimento della qualifica, gli stessi enti si proporranno per l’immediata assunzione dei corsisti. Il personale Asa svolge un fondamentale ruolo, anche in supporto ad altri operatori sanitari, in contesti che vanno dalle strutture residenziali per anziani e persone disabili, ai centri diurni e al domicilio stesso della persona fragile.

Ro.Ca.