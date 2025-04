Olimpiadi invernali, 100mila candidati per fare i volontari: “È un’occasione unica”

Livigno (Sondrio) – Sono ancora aperte in paese le selezioni per i volontari che vorranno far parte dello staff dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. Un invito rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che avranno compiuto la maggiore età entro il prossimo 1 novembre disposti a prestare il loro contributo per almeno nove giorni, anche non consecutivi, mettendosi a disposizione dello staff durante il periodo delle competizioni. I volontari faranno parte del Team26 che sta selezionando 18mila persone con il compito di supportare atleti e spettatori di Olimpiadi e Paralimpiadi.

Le selezioni online sono già state aperte e oltre 100mila persone, da 160 Paesi del mondo, si sono candidate spinte anche dal testimonial ufficiale e ambasciatore dell’evento Jannik Sinner. Ci sarà bisogno di loro per far funzione i villaggi degli atleti e i centri stampa, organizzando l’accoglienza nelle sedi di gara, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Non è prevista una retribuzione, ma verrà garantita l’ospitalità e l’occasione d’imparare qualcosa di nuovo o mettere in pratica quel che si è appreso durante il proprio percorso di studi. La selezione dei volontari è in pieno svolgimento e proseguiranno anche nel corso dell’estate.

L’adesione dei volontari di Livigno è fondamentale per la buona riuscita dell’evento e per questo le amministrazione invita a farsi avanti. “È un’occasione unica da non perdere. Invitiamo quindi tutti a candidarsi - spiegano - Anche coloro che sono in dubbio su orari, disponibilità limitata o altro”. Infatti è possibile concordare la propria disponibilità in base ai propri orari di lavoro o impegni di studio. La vendita dei biglietti per le gare, iniziata ufficialmente il 6 febbraio 2025, sta registrando un successo sin dalle prime ore. Nei primi sei giorni sono stati venduti oltre 300.000 biglietti, con alcuni eventi come la finale dell’hockey su ghiaccio e le gare di sci alpino già prossimi al tutto esaurito. Le previsioni suggeriscono che il 75% dei biglietti sarà venduto entro l’estate.