Olimpiadi giovanili 2028: "Il villaggio per gli atleti?. Saranno gli alberghi"

Bormio sarà centrale nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali giovanili del 2028 e lo farà utilizzando le strutture già esistenti. Non verrà cementificato nulla. La notizia dell’assegnazione degli Yog (Young olympic games) invernali del 2028 a Dolomiti-Valtellina, con Bormio e Livigno sedi di gara, ha acceso entusiasmo in tutta l’alta Valtellina perché la kermesse, ormai giunta alla sua 5^ edizione e fortemente voluta e sostenta dal Cio (Comitato olimpico internazionale), è una sorta di palcoscenico globale per alcuni dei talenti migliori delle discipline sportive invernali presenti nel programma a cinque cerchi.

Bormio nel 2028 sarà la sede delle prove di sci alpino e di scialpinismo dello Yog, ma la Magnifica Terra sarà anche sede della cerimonia di apertura di una delle manifestazioni giovanili più importanti. "Siamo felici di poter ospitare le gare degli Yog e la cerimonia d’apertura – dice l’assessore allo Sport del Comune di Bormio Samanta Antonioli -, due anni dopo le Olimpiadi Bormio e la Valtellina saranno ancora sotto i riflettori. Per gli Yog sfrutteremo al massimo gli investimenti effettuati in questi ultimi anni per farci trovare pronti per le Olimpiadi del 2026".

A Bormio ci sarà anche il villaggio olimpico. La notizia ha fatto un po’ storcere il naso a qualcuno, a chi si immagina ancora un villaggio olimpico come quello "classico" ovvero una struttura nuova costruita, il più delle volte, appositamente per l’evento. "Non verrà costruito nessun villaggio olimpico, come si faceva in passato, gli Yog così come la rassegna a cinque cerchi di Milano Cortina saranno Olimpiadi diffuse, cioè rispettose al massimo dell’ambiente e utilizzando le strutture già esistenti. Gli atleti, così come quelli che prenderanno parte alle prove delle Olimpiadi del 2026, soggiorneranno in alcuni hotel di Bormio, quello sarà il villaggio olimpico. E devo dire che gli albergatori hanno accolto con favore anche l’assegnazione degli Yog dal 15 al 28 gennaio 2028. Niente sprechi. Siamo felici anche di poter ospitare la cerimonia di apertura, un momento importante per una manifestazione del genere. E dovreste sentire l’entusiasmo dei giovani dell’Alta Valle che sono stati di recente agli Yog di Pyeongchang nel sapere che i prossimi giochi olimpici giovanili saranno a casa loro".