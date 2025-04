Nuova raccolta rifiuti. Il metodo porta a porta sui banchi del Consiglio

Il 3 maggio "Differenziamoci", quell’imperativo che sintetizza la rivoluzione della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, con l’introduzione dei nuovi recipienti da esporre, compresa la frazione umida, taglierà la soglia dei due mesi, eppure le criticità non sono ancora del tutto appianate. Lo dimostra il fatto che sono due le interrogazioni che hanno per oggetto proprio il nuovo sistema all’ordine del giorno del cosiglio comunale che si riunirà all’inizio della prossima settimana. La prima è quella dei consiglieri di Sondrio Democratica Francesco Bettinelli, Donatella Di Zinno e Alessandro Spolini che ha per oggetto "Nuova raccolta differenziata, a che punto è la distribuzione dei nuovi contenitori?". In effetti la distribuzione dei bidoni è andata piuttosto a rilento, con il risultato di un mix tra vecchio e nuovo che si è tradotto in un pessimo spettacolo (per altro ancora visibile in diverse zone del capoluogo) composto da sacchi di ogni colore in giorni e modalità non corrette. La consegna dei kit nelle frazioni, poi, è cominciata solo nel mese di aprile. Sondrio Democratica chiede dunque un aggiornamento sulla distribuzione dei bidoni nelle frazioni cittadine e quando si ipotizza che tutte le utenze domestiche/non domestiche in città e frazioni potranno operare secondo le nuove modalità. La seconda interrogazione sul tema porta invece la firma di Roberta Songini del gruppo consiliare del PD e nasce da varie segnalazioni ricevute da cittadini che rilevano il posizionamento dei bidoni sui marciapiedi come "causa di barriere architettoniche e di pericolo per i pedoni, per i disabili e per chi ha dei bambini nelle carrozzine o nei passeggini". Considerato che il nuovo metodo di raccolta differenziata dei rifiuti è iniziato da poco e "siamo ancora in una fase sperimentale, crediamo sia utile – sottolinea la consigliera - proporre ogni accorgimento per fare in modo che la raccolta differenziata abbia il miglior successo possibile, ma allo stesso tempo non diventi un problema per i nostri concittadini". Per questo viene anche avanzata una possibile soluzione: l’utilizzo di qualche parcheggio come area "deposito-raccolta" dei bidoni.