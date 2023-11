Nicole Del Curto ha un grave incidente a Bali: una raccolta fondi per pagare le spese mediche

Chiavenna (Sondrio), 19 novembre 2023 – In queste ore, oggi domenica 19 novembre, in molti sono venuti a conoscenza della situazione della giovane Nicole Del Curto, 22 anni, di Chiavenna, vittima di un grave incidente a Bali, in Indonesia.

"In accordo con la sua famiglia - scrive il sindaco Luca Della Bitta - comunico quanto segue: la ragazza ha avuto un incidente in moto durante la sua permanenza a Bali. Nicole non è in pericolo di vita, ma nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta ad importanti interventi chirurgici con un costo non ancora quantificato. La sua situazione medica è stabile e si trova ricoverata in un centro medico". La ragazza è stata investita da un’auto: ha fratture multiple e scomposte al braccio destro. Multiple fratture al viso: mascella, naso, osso oculare, denti.

Il primo cittadino di Chiavenna fa sapere che un'amica ha promosso una colletta, "una raccolta di fondi, avviata da un'amica che si trova con lei, è affidabile e per chi lo desidera può essere un aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche da affrontare nelle prossime settimane. La situazione è seguita direttamente dal Ministero degli Esteri e con il supporto anche del Ministro dell'Economia". La risposta è stata molto generosa: in appena tredici ore sono stati raccolti quasi 70mila euro.

Con i Ministeri italiani sono in corso contatti tra la famiglia e il sindaco. "Siamo vicini a Nicole e alla famiglia in questo momento particolare e ci auguriamo di poterla presto riavere tra noi", conclude la nota.

Al fianco della giovane e della sua famiglia c’è anche Omar Iacomella, sindaco di Piuro, che ha rilanciato la raccolta fondi.