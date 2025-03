Nasce la rete degli ospedali a cinque cerchi

Troppe volte negli ultimi anni la Valtellina si è lamentata di venire trascurata dal punto di vista della sanità, una situazione destinata a cambiare in occasione delle Olimpiadi con Sondalo che sarà promosso a ospedale a cinque cerchi con il Niguarda di Milano. Una rete che comprenderà tre policlinici, 18 stazioni mediche, 15 mezzi di soccorso di base, tre elicotteri, 70 medici, 90 infermieri, 230 soccorritori, 70 controllori. Un sistema complesso il cui funzionamento è stato svelato da Alberto Zoli (nella foto), medical care manager di Lombardia Giochi Olimpici Invernali Mico 2026, nel corso di un’audizione in Commissione Olimpiadi e Welfare a Milano. "L’assistenza sarà diffusa, come i luoghi di gara, e ruoterà attorno ai policlinici (a Milano, Livigno e Bormio), all’ospedale olimpico, che sarà il Niguarda con il polo anche di Sondalo, e alle medical station nei luoghi di gara - ha spiegato. In caso d’incidente o malore di un atleta, durante o fuori dalla gara, il soccorso avverrà in loco, con successivo trasferimento alla medical station, quindi ai policlinici e infine all’ospedale olimpico, dove si trovano il pronto soccorso olimpico, la centrale operativa e il reparto olimpico". Il servizio sarà gestito dal sistema pubblico. "La differenza rispetto alle altre Olimpiadi è che qui inizia l’era dei villaggi olimpici diffusi", ha aggiunto Zoli spiegando che a Bormio grazie all’impiego di moduli abitativi collegati tra loro, verrà realizzato un poliambulatorio di 800/900 mq e un’area per le ambulanze. La struttura sorgerà vicino alla Casa della Comunità e a Livigno nella Casa della Sanità. "Ci saranno anche servizi di odontoiatria, oculistica, fisioterapia, chirurgia per visite e diagnostica avanzata come TAC, risonanza magnetica".