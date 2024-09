Soffocato dal panino al Palio delle Contrade: l’ultimo saluto a Vito De Marzi

Sondrio – Ultimo saluto oggi alle 15 in Collegiata a Sondrio per Vittorio Renato De Marzi, l’uomo di 44 anni che domenica sera ha perso la vita soffocato dal panino che stava mangiando sugli spalti del Palio delle Contrade. Le manovre di disostruzione delle vie aeree che gli si sono state praticate in attesa dei soccorsi sono state vane e per Vito – tutti lo chiamavano così – i minuti senza respirare sono stati fatali: non ha mai ripreso conoscenza.

I pezzi di cibo trovati in laringe nel corso dell’autopsia effettuata giovedì hanno confermato la causa del decesso: arresto cardiaco per asfissia. Da lunedì, appena la notizia della tragedia ha cominciato a diffondersi in città si sono moltiplicati, soprattutto sui social, i messaggi di cordoglio: "Sarò sempre nel cuore di ogni piazza e nello spirito di ogni festa…e quando hai bisogno chiamami…che io ci sono…dal cielo arriverà il mio aiuto speciale… Vostro Vitto" il videomessaggio postato sul suo profilo. I funerali saranno celebrati da don Remo Bracelli, il vicario della Comunità Pastorale cittadina.