Sondrio, Vito De Marzi muore soffocato da un boccone di hot-dog

Sondrio – Sgomento ieri in piazza Garibaldi a Sondrio al termine della terza serata del Palio delle Contrade. Vittorio Renato De Marzi, 44 anni, ha perso la vita in ospedale dopo essere stato soccorso in piazza: non respirava a causa di un boccone di panino andato di traverso.

Molto conosciuto in città per le attività svolte in piscina e a supporto della madre, storica insegnante di ginnastica artistica, Vittorio da più di un anno “presidiava” le strade e i parchi cittadini come City Angel.

Vittorio - per tutti Vito - si trovava sugli spalti e stava mangiando uno dei panini avanzati dall’ultima sfida della serata, che consisteva nel mangiare il maggior numero di hot dog nel tempo di 5 minuti. Dal suo malore all’arrivo dei soccorsi sono trascorsi circa 10 minuti: i tentativi effettuati nel frattempo per disostruire le vie aeree purtroppo non sono andati a buon fine. Una volta giunta l’autoambulanza, dinnanzi a una folla attonita, l’uomo è stato intubato e in seguito trasportato all’ospedale del capoluogo dove tuttavia è giunto già senza vita per arresto cardiaco da asfissia per ostruzione delle vie aeree.

Il Palio oggi si ferma per lutto cittadino e gli organizzatori stanno ora valutando la possibilità di annullare la manifestazione