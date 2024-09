Vito De Marzi morto soffocato da un panino, incredulità e tanti dubbi: “Una tragedia da evitare”

Sondrio, 4 settembre 2024 – “Dolce angelo mio, mandaci la tua dolcezza da lassù”: struggente la dedica che Noemi Bordoni, la mamma di Vittorio Renato De Marzi, ha dedicato dal proprio profilo social al figlio, soffocato domenica sera da un panino che stava mangiando sugli spalti, mentre erano da poco terminate le sfide della terza giornata del Palio delle Contrade. La Pro Loco di Sondrio e i capi contrada del Palio hanno deciso di sospendere la manifestazione finché non saranno celebrati i funerali di Vito, così veniva chiamato lo sfortunato 44enne. “La decisione – spiegano gli organizzatori – è un segno di rispetto nei confronti di Vittorio, che era anche un contradaiolo, e nei confronti della sua famiglia”.

L’autopsia disposta sul corpo dell’uomo dovrebbe essere effettuata domani, intanto sui social non si arrestano i messaggi di cordoglio e incredulità per la scomparsa di un sondriese tra i più noti: festaiolo, sorridente, sempre gentile e generoso nei confronti degli altri, quasi impossibile non incontrarlo in città almeno una volta al giorno, preso tra le sue attività in piscina e in palestra o in divisa da City Angels al servizio dei più fragili. Una generosità, la sua, che si è tradotta nell’espianto delle cornee. “I suoi stupendi occhi azzurri continueranno così a brillare” sempre la mamma Noemi.

Per onorare la memoria di Vittorio, l’intenzione dei capi contrada sarebbe comunque di portare a termine il Palio: in corso confronti tra la Pro Loco e l’amministrazione comunale per verificare la possibilità di concludere la manifestazione (che sarebbe dovuta terminare sabato) la prossima settimana. Annullati la cena in piazza di venerdì e tutti gli altri eventi di contorno, mentre non si placano i commenti di chi ritiene che la presenza in piazza di un’ambulanza avrebbe forse evitato la tragedia: le manovre di disostruzione non sono infatti riuscite e quando sono giunti i soccorsi l’uomo era già in arresto cardiaco.