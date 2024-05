Tragedia alla Fly Emotion Valtellina, donna precipita dalla zip line: morta a 41 anni

Albaredo per San Marco (Sondrio), 5 maggio 2024 – Una tragedia che ha dell’incredibile, una morta assurda. All’impianto zip line Fly Emotion di Albaredo San Marco in provincia di Sondrio una donna di 41 anni, sembrerebbe straniera, è morta proprio mentre stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle del Bitto, che collega Albaredo e Bema. È successo poco dopo mezzogiorno e la dinamica è ancora tutta da capire.

A quanto si è potuto apprendere, la donna, quando aveva raggiunto la massima velocità, circa 120 chilometri orari, quasi alla fine del percorso, è finita fuori dall’imbrago ed è andata a schiantarsi a un’altezza di venti metri. Una fine tremenda, una morte sul colpo con “lesioni assolutamente non compatibili con la vita”, come hanno riferito i soccorritori dell’Areu.

L’imbrago è rimasto appeso alla zip line, e dunque è tutto da capire come sia potuto succedere che la donna sia letteralmente uscita dal sistema di sicurezza che la teneva appesa alla fune. Secondo una delle ipotesi ora all'esame, la donna a pochi metri dalla stazione di arrivo si sarebbe sentita male, forse per un infarto. E per questo avrebbe compiuto dei movimenti, che ne hanno determinato la caduta.

La telefonata ai soccorsi è stata fatta non dal personale dell’impianto ma da una terza persona, probabilmente la persona che era con la vittima. Sul luogo dell'incidente l'elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Fly Emotion nasce nel 2011 con Aerofune, la zip-line in volo sulla Valle del Bitto, con un percorso che collega Albaredo per San Marco e Bema. Nel 2021 l’adrenalina raggiunge un livello mai visto prima in casa Fly Emotion con l’apertura del nuovo percorso acrobatico Fly Down, il salto assistito di 23 metri più alto d’Italia.