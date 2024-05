Fly Emotion, cos’è e come funziona l’impianto tra Albaredo e Bema

Albaredo per San Marco (Sondrio) – Un volo ad alta velocità appesi a un cavo d’acciaio lungo 1,3 chilometri, assicurati da un’imbragatura, attraversando la Valle del Bitto. È questa Fly Emotion, la zip line che collega Albaredo per San Marco a Bema, in provincia di Sondrio e dove nella mattinata di oggi domenica 5 maggio è morta una donna di 41 anni, precipitata nei pressi della stazione di arrivo.

L’impianto è stato inaugurato nel 2011 ed è stato poi rilanciato nel 2021, dopo la chiusura forzata a causa del Covid. Il volo, che può essere affrontato anche in due, prevede due percorsi. Quello da Albaredo (1.000 metri di altitudine) a Bema (800) arriva a un’altezza massima di 230 metri dal suolo, in quello di “ritorno” (la stazione di partenza si raggiunge con una navetta) l’altezza massima è di 360 metri.

La zip line registra circa 15.000 clienti all’anno, l’80% dei quali provenienti dalla Lombardia e dal Nord Italia, il restante 20% da stranieri.