Ghizlane Moutahir: chi è la donna morta precipitando dalla zip line in Valtellina

Albaredo per San Marco (Sondrio), 5 maggio 2024 – Si chiamava Ghizlane Moutahir e aveva 41 anni la donna morta nel tragico incidente di oggi, domenica 5 maggio, sulla zip line Fly Emotion di Albaredo per San Marco, in Valtellina. La donna, quasi al termine del percorso, per cause che l’inchiesta dovrà chiarire è finita fuori dall’imbrago andandosi a schiantare al suolo a grande velocità, da un’altezza di circa 20 metri.

Ghizlane Moutahir aveva origini marocchine ma viveva da tempo in Italia. A lungo ha abitato tra Onno e Oliveto Lario, sulla sponda lecchese del lago di Como, mentre da qualche tempo si era trasferita nel Lodigiano. Era sposata ma non aveva figli. Si trovava in Valtellina insieme ad alcuni familiari, per una giornata di divertimento e relax approfittando della finestra di sole in questa primavera grigia e piovosa.

La gioia e la spensieratezza si sono però trasformate in tragedia poco dopo mezzogiorno, quando Ghizlane ha deciso di provare l’adrenalina della zip line. Prima di lei sono salite le due nipoti, che hanno fatto la traversata di coppia. Poi è toccato alla zia, la cui discesa è stata filmata cono lo smartphone dalle ragazze. E proprio questo video potrebbe essere d’aiuto alla Procura per avere un quadro della dinamica della tragedia, in attesa dell’esito dell’autopsia sulla vittima – tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore – e dei rilievi sull’impianto Fly Emotion.