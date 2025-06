Chiavenna tira la volata ai campioni del Tour de Suisse

Una serata con alcuni protagonisti del ciclismo per tirare la volata alla tappa valchiavennasca del Tour de Suisse. Alla vigilia della tappa della famosa corsa a tappe svizzera, quella di mercoledì 18 giugno con arrivo a Piuro sotto le cascate dell’Acquafraggia dopo 193 chilometri e il passaggio sullo Spluga, il comitato organizzatore del Tour de Suisse "tappa di Piuro", propone un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo e non solo.

Martedì 17 giugno la città di Chiavenna ospiterà una serata speciale dedicata ai grandi nomi del ciclismo italiano. Sarà un’occasione unica per incontrare alcuni dei protagonisti più significativi di questo sport, conoscere storie di successo e confrontarsi sui valori che il ciclismo trasmette. L’appuntamento è fissato per le ore 20.45 nella sala consiliare del comune di Chiavenna.

Tra gli ospiti di rilievo Luca Guercilena, team manager della squadra world tour Lidl-Trek reduce da un brillante Giro d’Italia con sei vittorie di tappa e la conquista della maglia ciclamino, Marco Velo, commissario tecnico della nazionale italiana femminile su strada, e Alessandro Vanotti, ex ciclista professionista.

Durante la serata, Guercilena presenterà il suo libro "Da Zero a Uno", un racconto personale e coinvolgente che ripercorre le tappe della sua carriera fino alla guida di una delle squadre più competitive nel panorama internazionale, con campioni del calibro di Giulio Ciccone, Jonathan Milan ed Elisa Balsamo, ex campionessa del mondo. A condurre l’incontro sarà Pietro Illarietti.

"La serata del 17 giugno dedicata alla presentazione del libro di Luca Guercilena rappresenta un’occasione preziosa per celebrare non solo i grandi protagonisti del ciclismo, ma anche i valori che questo sport incarna: impegno, visione e crescita", dice Filippo Pighetti, direttore del Consorzio Turistico Valchiavenna.