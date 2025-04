Lilt running, 2mila in corsa. Il traguardo è la prevenzione

"La prevenzione sta bene a tutte", con tanto di punto esclamativo e fiocchetto rosa, inconfondibile simbolo dell’impegno per la prevenzione del tumore al seno, è la frase assai azzeccata che campeggia sulla maglietta – bluette il colore scelto quest’anno – della Lilt Running che torna il prossimo 25 aprile a Morbegno. L’edizione sarà la numero 15, per una corsa-camminata a passo libero di 7 chilometri che anno dopo anno vede il serpentone snodarsi dalla Colonia Fluviale lungo le rive dell’Adda e ritorno sempre più lungo e partecipato.

"Contiamo di superare le duemila presenze" confida Virna Tavelli, colonna storica della Lilt, nonché tra le "madri fondatrici" di questa iniziativa di sensibilizzazione che anche quest’anno, come da alcuni, ormai, sarà finalizzata alla raccolta fondi necessari per integrare il contributo di Fondazione Cariplo e Pro Valtellina per l’acquisto di un nuovo mammografo. "Vorrei rassicurare chi si è sottoposta all’esame di recente o ha un appuntamento a breve: quello in funzione è ancora perfetto - spiega il presidente Lilt Sondrio Salvatore Ambrosi – ma ha ormai una dozzina di anni ed è stato molto utilizzato, dunque è ormai ora di sostituirlo".

La data non è ancora stata fissata, nel frattempo anche chi non riuscisse a partecipare alla Running del 25 può contribuire comprando la t-shirt, che si può ritirare sia alla sede di Sondrio della Lilt (via IV Novembre 21) dalle 9 alle 11.30, che presso Les Chic Parrucchiera-estetica di Ardenno (Via Merlina 3/A tel. 346 716 5256) che alla sede Aido di via Parravicini 2 di Morbegno dal lunedì al sabato (9.30 alle 11.30).