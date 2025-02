"Lavori alla Stelvio, laboratorio di devastazione ambientale"

BORMIO (Sondrio)Si è svolta anche in paese la protesta degli attivisti di Ape, Associazione proletari escursionisti, che ieri hanno manifestato contro le Olimpiadi Milano-Cortina, a un anno dalla loro partenza. I manifestanti, molti dei quali sono partiti in pullman e con l’auto da Milano, si sono dati appuntamento alle 14.30 in piazza del Kuerc e poi sono saliti in quota a piedi fino al cantiere dello Ski Stadium. "Solo sulla pista Stelvio sono stati investiti 11 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza e allargamento, a cui si aggiungeranno altri 20 milioni per un nuovo impianto d’innevamento artificiale che verrà realizzato nel 2025, in vista delle Olimpiadi, dopo che le gare di Coppa del Mondo di Sci 2024 si sono svolte nella totale assenza di neve. Si tratta di 31 milioni di euro di soldi pubblici per una singola pista, mentre i territori hanno bisogno di servizi, trasporti, presidi sanitari".

Secondo gli attivisti di Ape, ai quali si sono uniti anche alcuni gruppi ambientalisti della Valtellina e diversi aderenti al comitato Bormini per l’Alute, la Valtellina si sta trasformando in un "laboratorio di devastazione ambientale"."In quota stanno realizzando nuovi impianti di risalita, bacini artificiali, mentre in bassa valle stanno venendo avanti strade e infrastrutture che divorano suolo e risorse pubbliche – proseguono gli attivisti –. Tutto questo mentre lo zero termico sale oltre i 4.000 metri, gli esperti ci dicono che nel 2040 non ci sarà più neve per sciare e anche questo inverno è senza neve. Investimenti milionari che tra pochi anni diventeranno ruderi, di una visione miope che sacrifica il futuro per 15 giorni di evento in un territorio fragilissimo già ampiamente antropizzato e sottoposto a stress insostenibili".

Roberto Canali