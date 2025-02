Lanzada, smottamento fermo. Di nuovo collegate Tornadri e Franscia

Riaperta la strada che da Tornadri sale a Franscia nel comune di Lanzada, chiusa nei giorni scorsi a causa del movimento di uno sperone di roccia situato sopra una galleria artificiale. Il sistema di rilevamento elettronico si è attivato in seguito alle piogge dei giorni scorsi, per questo l’amministrazione provinciale ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada a titolo precauzionale.

"Gli aggiornamenti degli ultimi giorni indicano una stabilizzazione della situazione e un sostanziale arresto dei movimenti, consentendo la riapertura del tratto stradale al traffico dei veicoli e delle auto – spiegano dal Comune –. I monitoraggi sono stati installati di recente, per questo la storicizzazione non permette una valutazione esaustiva dell’entità di certi movimenti lungo il versante interessato. Le prossime settimane saranno delicate dal punto di vista climatico, con significative escursioni termiche tra il giorno e la notte e il progressivo scioglimento delle nevi in quota. Qualora i monitoraggi dovessero segnalare nuovi spostamenti, non si esclude la possibilità di ulteriori chiusure precauzionali della strada".

Ro.Can.