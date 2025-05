La stazione compie 140 anni. Al via il restyling

Tra qualche settimana ricorrerà il 140° anniversario dall’inaugurazione dell’edificio della stazione dei treni di Sondrio, avvenuto nel giugno del 1885: arriva, dunque, più che giustificato il restyling della struttura che affaccia su piazzale Bertacchi, non proprio biglietto da visita dei migliori per chi giunga in treno nel capoluogo. Qualcosa, però, è tuttavia destinato a cambiare in meglio e lo si evince dal fatto che da qualche giorno sono sorti due container. Da qui al prossimo dicembre, cioè fino a quando i lavori di riqualificazione dello stabile saranno ultimati, fungeranno uno da biglietteria con il personale Trenord presente dalle 6 alle 20 e l’altro da “ricovero“ per la biglietteria automatica. Investimento complessivo delle opere quasi 5 milioni di euro che serviranno per interventi di rifunzionalizzazione del fabbricato, miglioramento sismico con consolidamento su solai e murature e un massiccio maquillage delle facciate esterne, così da presentarsi in ottime condizioni per i viaggiatori delle Olimpiadi. In fatto di lavori, da ricordare, poi, l’avvicinarsi della quarta estate senza treni. Da domenica 15 giugno a lunedì 14 settembre quest’anno lo stop sarà addirittura tra Lecco e Tirano, per garantire a Rfi di procedere con i "lavori di potenziamento e manutenzione della linea" in vista delle Giochi olimpici invernali 2026. Nello stesso arco temporale risulterà inservibile anche la Colico-Chiavenna. Soltanto bus sostitutivi nel tratto tra Colico e Lecco anche dal 23 al 25 maggio. Analoga chiusura è già stata annunciata dal 6 all’8 giugno prossimi.

S.B.