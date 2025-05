Matteo Panzeri vince il premio "Una voce per Sesto"

Atmosfera suggestiva delle grandi occasioni quella al Notorious Cinema del CentroSarca che sabato sera ha visto la finale del premio canoro "Una Voce Per Sesto", organizzato dall’associazione Spettacolazione e giunto alla 13esima edizione. Sedici cantanti e cantautori in gara, presentati da Alessandra Maroccolo, si sono sfidati davanti a una platea gremita e ricca di figure istituzionali e di giurie tecniche di altissimo livello.

"Quello che vogliamo è realizzare sempre uno spettacolo migliore per il pubblico e creare occasioni di crescita per gli aspiranti cantanti il cui valore cresce sempre più a ogni edizione", hanno commentato Maroccolo e Antonio Siciliano, menti e anime della kermesse.

Al primo posto si è classificato Matteo Panzeri (nella foto) con il brano "Ce la farò". Al secondo Chiara Motterlini con "Dimmi Come", successo di Alexia del 2002: all’interprete è andato anche il premio speciale della critica. Medaglia di bronzo per Elisa Mazzone con "Volevo scriverti da tanto".

Oltre alla competizione, l’evento ha reso omaggio a Carla Gelmini con la consegna del premio alla carriera in memoria di Quinto Vecchioni. Con i brani "Io canto per te" e "Inciampando in un barlume" Gelmini si era fatta conoscere nelle emittenti private, diventando protagonista sui mass media negli anni Ottanta: da Canale 5 a Rai1 con Domenica In.

Ospiti il cabarettista Riky Bokor di Zelig e il cantante Marco Guerzoni, che si è esibito sulle note del musical "Notre Dame de Paris".

"Matteo Panzeri ci ha regalato una performance toccante - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. Un grazie sincero a tutti i partecipanti: hanno portato sul palco il loro impegno e la loro voglia di farsi ascoltare. A loro va il nostro augurio di proseguire questo percorso artistico con passione, impegno e voglia di condivisione. Un ringraziamento speciale all’associazione Spettacolazione e alla giuria, per il grande lavoro svolto con professionalità e dedizione".

Laura Lana