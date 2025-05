Radio Italia Live. E Milano canta. Parata di stelle in piazza Duomo da Lucio Corsi a Fedez sul palco con Clara e Masini

A Lucio Corsi il compito di dare il via a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: il Radio Italia Live ha animato ieri sera Piazza Duomo. Sul palco un cast stellare, che si è esibito davanti a ventimila persone. I “pass“ gratuiti sono andati subito sold-out.

Lucio Corsi, protagonista indiscusso a Sanremo e all'Eurovision

Tre brani per ciascuno, dopo “Volevo essere un duro“ Lucio Corsi ha lasciato il microfono a Fedez. Che ha portato anche una sorpresa: Clara. Insieme hanno interpretato la loro ballata elettro-pop: “Scelte stupide“. Terzo artista a esibirsi accanto al Duomo, Marco Masini, emozionato per il suo grande ritorno a Milano. È la sua prima volta a “Radio Italia Live“.

In piazza Duomo non c'era più un centimetro disponibile già dal pomeriggio

“Sono felicissimo di esserci perché il cast è fortissimo e perché in questa città, proprio con Mario Volanti, ho cominciato a muovere i miei primi passi nella musica – aveva confessato sulle pagine del Giorno –. Le prime linee guida me le ha date lui quando mai e poi mai avrei immaginato di potermi ritrovare, trentacinque anni dopo, ancora in un contesto così attuale e importante”.

L'accesso dalla Galleria Vittorio Emanuele

Dopo una nuova incursione di Fedez al suo fianco, per Bella Stronza, lo spettacolo è proseguito con Brunori Sas, i Pinguini Tattici Nucleari, il vincitore di Sanremo Olly.

Fedez e Clara

La voce potente di Giorgia che ha passato il testimone poi a Fabri Fibra, Irama, Alfa, Achille Lauro ed Elodie. Tutti accompagnati dalle voci storiche di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla ufficiale del concerto è stata firmata da Saturnino, storico musicista e collaboratore di Jovanotti.​​​​​​