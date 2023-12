Incidente a Nembro, auto sbanda e finisce contro un muretto: morta una 18enne, feriti altri quattro giovani

Nembro (Bergamo), 17 dicembre 2023 – Tragico incidente, verso le 2.30 della notte tra sabato e domenica, a Nembro, nella Bergamasca. Un’auto, con a bordo cinque giovani, è uscita di strada finendo contro un muretto: una ragazza è morta e quattro coetanei sono rimasti feriti.

Stando a una prima ricostruzione dello schianto, l’automobile stava percorrendo via Gavarno quando, all’altezza della frazione Rinnovata, avrebbe sbandato e sarebbe uscita di strada, schiantandosi contro un muretto. Un colpo fortissimo.

A bordo cinque ragazzi, tutti giovanissimi. Un 18enne, un 19enne e poi tre ragazze: una 17enne e due di 18 anni. Stando a quanto riporta l’Eco di Bergamo, una di loro, del 2005 ha perso la vita, mentre gli altri quattro sono stati soccorsi e ricoverati negli ospedali di Bergamo e Seriate.

Sul posto ambulanze e automediche. Ma anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo per i rilievi di Legge e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificano l’area.