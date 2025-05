Il Distretto agroalimentare a Tuttofood

Il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina è presente a Tuttofood 2025, il salone internazionale in Fiera Milano, nell’area espositiva di Regione Lombardia, Stand G06 Padiglione 18. Domani alle 11 il Daq condurrà una masterclass dedicata alle nove eccellenze agroalimentari racchiuse sotto il marchio “Valtellina Taste of Emotion“: la bresaola della Valtellina Igp, i formaggi Dop Bitto e Casera, la mela e i pizzoccheri della Valtellina Igp, i vini Docg Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina il Rosso di Valtellina Doc, Alpi Retiche Igt. Un patrimonio chiave per il territorio che, complessivamente, genera un valore economico di circa 300 milioni (+2,15% rispetto al 2022) e un indotto occupazionale di oltre 5.200 addetti, confermandosi un motore per tutta la Valtellina. Attraverso un percorso di degustazione e scoperta, la masterclass sarà l’occasione per approfondire le peculiarità qualitative che distinguono i prodotti rappresentati dal Daq sui mercati internazionali.

"La partecipazione a Tuttofood è un’opportunità per rafforzare la collaborazione con Regione Lombardia, per cui ringraziamo l’assessore all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi, e per aumentare la visibilità delle nostre eccellenze sui mercati internazionali – commenta Claudio Palladi (nella foto), presidente del distretto valtellinese – in una fiera che attende quest’anno tremila top buyer internazionali e 90mila visitatori. Un’occasione per fare il punto sulle nuove esigenze del mercato, rafforzare il legame tra imprese, territorio e operatori esteri, ma anche valorizzare il lavoro dei consorzi che compongono il distretto in vista di appuntamenti internazionali cruciali come le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026".F.D’E.