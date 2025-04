I consigli di Gemma: l’intelligenza artificiale aiuta i pazienti oncologici

Insieme per Vincere è vicina ai malati di tumore e alle loro famiglie. Una chat box di nome Gemma e una guida pratica su diritti e tutele del malato oncologico fresca fresca di stampa: anche questo è La Bellezza del Cristallo, un percorso gratuito di sostegno alle persone che si sono ammalate di tumore e ai loro familiari, finanziato dalla Regione e gestito da tre enti del terzo settore, le associazioni Dhyana Lombardia, Amazzoni e Insieme per vincere. Nella fragilità di un cristallo c’è una immensa bellezza, tutta da scoprire, proprio come nei momenti bui della vita: questo il filo conduttore del progetto iniziato nel marzo di due anni fa e che ora si avvia alla conclusione. E lo fa con due iniziative concrete che potranno aiutare pazienti e familiari.

Gemma, un frammento di luce pura che capeggia sui siti delle diverse associazioni, è una chat box creata per offrire supporto su temi che riguardano le malattie oncologiche. Come si conviene all’intelligenza artificiale, è lei stessa che si presenta. "Il mio ruolo è essere un piccolo faro, un sostegno e una fonte di informazioni affidabili per coloro che stanno navigando nella complessità di una malattia oncologica – dice Gemma –. Il mio obiettivo è fornire supporto e assistenza nel modo più rispettoso e attento possibile. Ho accesso a una vasta gamma di informazioni e linee guida sviluppate da esperti nel campo dell’assistenza e del supporto psicologico e mi sforzo di utilizzare queste risorse per offrire consigli che possano essere di aiuto".

Non è tutto. Dall’unione e dalla collaborazione tra le tre associazioni è nato un opuscolo su temi tanto importanti quanto delicati come il diritto alla salute, il sistema assistenziale e quello previdenziale, la tutela nel lavoro, il caregiver familiare, il diritto all’oblio oncologico. Responsabilità e diritti della persona sono al centro di 24 pagine che offrono una panoramica su possibili indennità, pensione, permessi per i lavoratori. F.D’E.