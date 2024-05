Giro d’Italia a Manerba del Garda: orari, percorso e strade chiuse

Manerba del Garda (Brescia), 18 maggio 2024 – Altra tappa lombarda per il Giro d’Italia 2024. Dopo Castiglione delle Stivere-Desenzano del Garda, ecco che si riparte dal Bresciano. Domenica 19 maggio, la carovana rosa si mette in sella da Manerba del Garda per concludere il percorso a Livigno, in Valtellina. Ecco le informazioni utili riguardanti gli orari, il percorso e le strade chiuse.

Giro d'Italia, i corridori durante una delle tappe del 2024

Domenica 19 maggio, il Giro d’Italia parte da Manerba del Garda alle 10.40 e arriverà a Livigno, in Valtellina, tra le 15:51 e le 16:34.

La quindicesima tappa va da Manerba del Garda a Livigno: un percorso di 220 km, oltre ad essere il più lungo del Giro d'Italia è anche tra le più interessanti e difficili dell'intera competizione visto il dislivello complessivo di ben 5.300 metri.

Si superano 5 salite con il solo intervallo della Val Camonica la cui risalita rappresenta l’unico momento di “respiro”. Si scalano la salita di Lodrino seguita dall’inedito Colle San Zeno la cui discesa è molto lunga e impegnativa. Si risale la Val Camonica da Pisogne fino a Edolo per scalare il Mortirolo dal versante di Monno e scendere in Valtellina. Lunga risalita fino alle porte di Bormio con la breve scalata delle Motte e dopo Isolaccia Valdidentro salita al Passo di Foscagno. Segue una breve discesa, e la salita finale composta dal Passo di Eira in cima al quale si segue una strada (asfaltata) che risale la pista del Mottolino.

Ultimi km in salita. La pendenza cambia drasticamente a 2 km dall’arrivo dopo il Passo di Eira dove la pendenza media resta superiore al 10% benché la strada presenti rampe ripide intervallate da brevi tratti meno pendenti. Nell’ultimo km la rampa finale presenta pendenze fino al 19% seguite da un breve allentamento della pendenza e da un ulteriore “scalino” che porta alla retta finale di 50 m su asfalto larghezza 6 m.

Lunghezza: 222 km

Dislivello: 5400 m

Tappa Giro d'Italia, Manerba del Garda-Livigno

In occasione della corsa saranno necessarie alcune limitazioni alla viabilità al fine di garantire il regolare svolgimento della competizione e la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

La Provinciale Desenzano-Salò SP 572 sarà chiusa indicativamente dalle 8 alle 11 (e comunque fino al transito del “fine corsa”) .

A Manerba in particolare sarà sospesa la circolazione stradale e sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7.55 alle 11 del 19 maggio nelle seguenti strade: via Degli Alpini dalla rotatoria con via Belvedere alla P.zza S.Bernardo; p.zza S.Bernardo; via Vittorio Veneto; via Delle Rimembranze; via Don A.Merici; P.zza A.Moro; via Vittorio Emanuele II; p.zza Garibaldi; via Zanardelli; via Risorgimento; via Valtenesi; Via Roma:via Campagnola.

Divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 8 del 18 alle 18 del 19 maggio in Località Porto Torchio, Piazzale Porto Torchio, via Belvedere dall’intersezione con via Del Torchio al Porto, via Del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani al lago, parcheggio sterrato tra via Belvedere e via Del Rio.

in Località Porto Torchio, Piazzale Porto Torchio, via Belvedere dall’intersezione con via Del Torchio al Porto, via Del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani al lago, parcheggio sterrato tra via Belvedere e via Del Rio. Dalle 18 del 18 alle 14 del 19 maggio in Piazzale Martiri delle Foibe, via delle Noveglie, via Della Selva dall’intersezione con via Delle Noveglie al civico nr.24, via Del Rio dall’intersezione con via dei Tulipani all’intersezione con via Belvedere, via del Torchio, Corso Europa nei pressi della rotatoria con via Degli Alpini, via Vittorio Veneto, via Rimembranze, via Don A.Merici, P.zza A.Moro, via Vittorio Emanuele, P.zza Garibaldi, via Zanardelli, via Risorgimento, via Valtenesi.

Divieto di transito

Dalle 17 del 18 alle 16 del 19 maggio in località Porto Torchio, via del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani al Lungolago Olivari, Lungolago Olivari da via Del Rio al Porto Torchio, via Belvedere dall’intersezione con via del Torchio al Porto Torchio, parcheggio sterrato tra via Belvedere e via del Rio.

in località Porto Torchio, via del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani al Lungolago Olivari, Lungolago Olivari da via Del Rio al Porto Torchio, via Belvedere dall’intersezione con via del Torchio al Porto Torchio, parcheggio sterrato tra via Belvedere e via del Rio. Dalle 5 alle 11 del 19 maggio in via Belvedere dall’intersezione con via Degli Alpini all’intersezione con via Del Torchio, via dei Tulipani, via Del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani all’intersezione con via Belvedere, Via Del Torchio, Piazzale Martiri delle Foibe, via delle Noveglie, via Della Selva dall’intersezione con via Delle Noveglie al civico nr.24.

in via Belvedere dall’intersezione con via Degli Alpini all’intersezione con via Del Torchio, via dei Tulipani, via Del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani all’intersezione con via Belvedere, Via Del Torchio, Piazzale Martiri delle Foibe, via delle Noveglie, via Della Selva dall’intersezione con via Delle Noveglie al civico nr.24. Dalle 8.30 alle 10.30 del 19 maggio in via Monterosa, via S.Maria e Corso Europa.

Nella giornata di domenica 19 maggio 2024, anche alcune strade di Salò saranno chiuse al traffico in occasione del passaggio del Giro d’Italia. La chiusura delle strade avverrà dalle 8 alle 11, o comunque fino al transito dell’ultimo corridore. Le strade interessate sono: via Desenzano SP572; rondò Cunettone e via Europa SP V.

Dopo il passaggio a Cunettone-Villa di Salò e in via Europa, la corsa salirà lungo la Valsabbia, con la chiusura della strada che passa per i Comuni di Roè Volciano, Vobarno, Sabbio Chiese, Barghe, Vestone e Casto.