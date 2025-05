Ghelfi alla guida di carta e grafica in Confindustria

Il valtellinese Giuseppe Ghelfi (della Ghelfi Ondulati di Buglio in Monte) è stato riconfermato per il biennio 2025-2027 presidente della Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria di Confindustria Lecco e Sondrio. "In questo nuovo mandato – ha detto – desidero focalizzarmi sulla collaborazione sinergica tra le imprese di categoria: la condivisione di competenze ed esperienze è il primo motore per la crescita delle nostre aziende e un elemento chiave per l’identificazione di opportunità di sviluppo congiunto".

Nell’assemblea per il consiglio direttivo sono stati eletti il vicepresidente Emanuele Redaelli (Tilsa di Barzago), il consigliere Raffaella Bartesaghi (O-pac di Oggiono) e il rappresentante Piccola Industria Gian Luca Bonazzi (Bonazzi Grafica di Sondrio).