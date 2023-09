Forcola, Paola Trivella trovata viva dopo due giorni: "Ho dormito in una caverna"

Forcola (Sondrio) – “Mi sento abbastanza bene. Ho soltanto bisogno di bere, ho molta sete. Mi sono persa nel bosco e non avevo con me il telefonino, non sono quindi stata in grado di indicare dove mi trovassi...". È stata ritrovata viva, in discrete condizioni, poco prima delle 8 di ieri, in una zona impervia della Val Fabiola, in territorio di Forcola, Paola Trivella, la 56enne casalinga di Colorina dispersa dal tardo pomeriggio di domenica, nei boschi delle Orobie.

I primi a vederla, a circa 800 metri di quota, in località Cà Redunda, alcuni volontari della Protezione Civile, impegnati da due giorni nelle ricerche con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione, Stazione di Morbegno, con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e del Comando provinciale di Sondrio. Un’autentica task-force che ha visto in campo anche le unità cinofile con i cani molecolari giunte dal Piemonte e dal Veneto.

Impegnati nel sorvolo di una vasta area di fitta vegetazione anche gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei pompieri. A dimostrazione dell’ottimo rapporto di collaborazione fra le varie forze impegnate non è mancato il brillante risultato, a cui non mancheranno di giungere, probabilmente, i personali complimenti del prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, il quale sin da subito ha seguito da vicino le varie fasi delle impegnative ricerche. Ricerche rese ancora più difficili dal fatto che la dispersa fosse priva di un telefonino e con alcune fragilità.

Le operazioni di perlustrazione della montagna erano scattate da quando i carabinieri di Ardenno, pure loro partecipi, avevano ricevuto la richiesta di aiuto. La casalinga, approfittando della bella giornata di sole, domenica aveva fatto una gita con il marito. Lasciata sola per soli 5 minuti si era allontanata, facendo in breve perdere le proprie tracce. Trivella sarebbe in discrete condizioni ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti clinici, dopo le notti trascorse all’addiaccio. "Ho trovato riparo dal freddo della notte in una grotta - ha raccontato ai soccorritori -. Non ho sofferto per la mancanza di cibo, ma di acqua; infatti ora ho molta sete".