Forcola, donna dispersa da domenica. I soccorritori battono sentieri e luoghi ripidi

Forcola (Sondrio) – C’è apprensione a Forcola per la scomparsa di una donna di 56 anni, dispersa da ieri, domenica 17 settembre. Nelle ricerche, che proseguono senza sosta da oltre 24 ore, sono impegnati il soccorso alpino (Cnsas), il Sagf della guardia di finanza, i vigili del fuoco e la protezione civile.

Mentre i tecnici della stazione Cnsas di Morbegno della VII delegazione Valtellina-Valchiavenna hanno battuto i sentieri dei dintorni, calandosi anche in luoghi molto ripidi, dal Piemonte e dal Veneto sono giunte le unità cinofile molecolari. Per domani – fa sapere il soccorso alpino in una nota – è previsto l'arrivo dell'elicottero della guardia di finanza, per la perlustrazione dall'alto dell'area, soprattutto nelle parti più esposte, che comunque saranno battute anche con delle calate.