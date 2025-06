Droga, armi, passamontagna e una tenda-laboratorio: cosa ha scoperto la polizia nei boschi di Talamona

Sondrio, 10 giugno 2025 – Spaccio di droga in Valtellina, blitz antidroga nei boschi della Valtellina. Arrestato un pusher, sequestrate armi e quasi tre chili di sostanze stupefacenti. L'operazione, informa la Questura del capoluogo valtellinese, è stata condotta dalla Squadra Mobile che, facendo seguito alle numerose segnalazioni di residenti, ha predisposto un servizio di prevenzione e repressione in particolare nelle zone boschive del Comune di Talamona (Sondrio).

In arresto è finito un 23enne nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di alcuni grammi di cocaina ed eroina. Passamontagna sul volto, è stato trovato in possesso anche di due chili e mezzo di hashish, suddivisi in 27 panetti da un etto ciascuno, e di quasi 40 grammi di sostanza positiva ai cannabinoidi. Era insieme a un altro pusher, che però è riuscito a far perdere le proprie tracce nei boschi.L'arrestato è indagato anche per il reato di porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere: oltre alla droga, era in possesso di una mannaia e di una roncola di grosse dimensioni.

Nelle immediate vicinanze gli agenti della sezione Narcotici hanno trovato la tenda da campeggio, base operativa del giovane e del complice sfuggito alla cattura: all'interno erano custoditi droga, armi, passamontagna, 576 euro in contanti e numerosi cellulari utilizzati per contattare di volta in volta i numerosi clienti. Sono anche state rinvenute enormi batterie impiegate per ricaricare i telefoni, teli impermeabili, stoviglie, abbigliamento: un vero e proprio accampamento 'attrezzato' per la pesatura, il confezionamento e il successivo spaccio dello stupefacente.